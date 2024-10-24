115 военных, танки, артсистемы. Потери РФ на Харьковском направлении за сутки

О ситуации на фронте на Харьковском направлении сообщили утром 24 октября в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов и 10 НАР. Нанесли 41 удар дронами-камикадзе. Совершили 353 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Потери живой силы ВС РФ за сутки: 41 убитый, 73 раненых. Также Силы обороны уничтожили 73 единицы вооружения и военной техники: два танка, десять артсистем, 12 авто, 43 БПЛА. Кроме того, оккупанты потеряли 72 укрытия и место для хранения БК.