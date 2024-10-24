115 военных, танки, артсистемы. Потери РФ на Харьковском направлении за сутки
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте на Харьковском направлении сообщили утром 24 октября в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг девять раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Тихое. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов и 10 НАР. Нанесли 41 удар дронами-камикадзе. Совершили 353 обстрела позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.
Потери живой силы ВС РФ за сутки: 41 убитый, 73 раненых. Также Силы обороны уничтожили 73 единицы вооружения и военной техники: два танка, десять артсистем, 12 авто, 43 БПЛА. Кроме того, оккупанты потеряли 72 укрытия и место для хранения БК.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 11:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Харьковском направлении сообщили утром 24 октября в ОТГВ «Харьков».".