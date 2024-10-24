115 військових, танки, артсистеми. Втрати РФ на Харківському напрямку за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті на Харківському напрямку повідомили вранці 24 жовтня в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби ворог дев’ять разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Тихе. російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 5 КАБів та 10 НАР. Завдали 41 удар дронами-камікадзе. Здійснили 353 обстріли позицій захисників України”, – повідомили у ВСУ.
Втрати живої сили ЗС РФ за добу: 41 убитий, 73 поранені. Також Сили оборони знищили 73 одиниці озброєння та військової техніки: два танки, десять артсистем, 12 авто, 43 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 72 укриття та місце для зберігання БК.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 11:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківському напрямку повідомили вранці 24 жовтня в ОТУВ “Харків”.".