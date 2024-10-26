Live
  • Сб 26.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.26
  • EUR 44.54

ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев

Происшествия 12:40   26.10.2024
Оксана Якушко
ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев Скриншот

О ситуации на Купянском направлении в Харьковской области рассказал военный журналист, полковник запаса, начальник пресс-службы Генштаба ВСУ (2014-2017 г.г.) Владислав Селезнёв в эфире UKRLIFE.

«Мы буквально недавно радовались тому, что наши спецназовцы отбили село Кругляковка. Затем появилась информация, что противник вышел к реке Оскол фронтом шириной 2-3 километра. То есть фактически наша группировка, действующая на левом берегу реки Оскол в Харьковской области, разрезана на две части. На большую – Боровскую группировку и, соответственно, меньшую – Купянскую», — сообщил Селезнев.

И уже появились сообщения, что россияне создают плацдармы для атак на Купянск с трёх сторон. Он накопил там немало сил и средств и пытается это своё материально-техническое и людское преимущество трансформировать в территориальные приобретения.

«И пусть эти территориальные приобретения пока ещё носят на данный момент тактический характер, тенденции весьма и весьма угрожающие. Ведь противник продвигается в течение суток на 100, 200, до 500 метров. Он движется вперёд ровно до того момента, пока украинская армия не сможет остановить его либо создав действенные и эффективные инженерные фортификации, либо огнем. И, скорее всего, противник будет формировать условия для форсирования реки Оскол либо на одном участке, возможно на нескольких, дабы двигаться в глубину восточной части Харьковской области», — проанализировал планы россиян Селезнев.

Читайте также: Россияне заняли 25% Кругляковки на Харьковщине – ISW

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
«Делали это тихо»: на что прокуроры Харьковщины тратят свои миллионные пенсии
25.10.2024, 11:28
Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе
Четверо харьковчан против переименования российских названий в Одессе
25.10.2024, 21:38
Сегодня 26 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 октября: какой праздник и день в истории
26.10.2024, 06:00
Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове
Школьница не успела вернуться домой из-за комендантского часа в Харькове
26.10.2024, 11:20
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
Картошка по 40 грн? Что будет с ценами на овощи и масло в Харькове
25.10.2024, 08:20
ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев
ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев
26.10.2024, 12:40

Новости по теме:


Вы читали новость: «ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Купянском направлении в Харьковской области рассказал военный журналист, полковник запаса, начальник пресс-службы Генштаба ВСУ (2014-2017 г.г.) Владислав Селезнёв.".