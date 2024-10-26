ВС РФ разрезали силы ВСУ на левом берегу Оскола на Харьковщине — Селезнев

О ситуации на Купянском направлении в Харьковской области рассказал военный журналист, полковник запаса, начальник пресс-службы Генштаба ВСУ (2014-2017 г.г.) Владислав Селезнёв в эфире UKRLIFE.

«Мы буквально недавно радовались тому, что наши спецназовцы отбили село Кругляковка. Затем появилась информация, что противник вышел к реке Оскол фронтом шириной 2-3 километра. То есть фактически наша группировка, действующая на левом берегу реки Оскол в Харьковской области, разрезана на две части. На большую – Боровскую группировку и, соответственно, меньшую – Купянскую», — сообщил Селезнев.

И уже появились сообщения, что россияне создают плацдармы для атак на Купянск с трёх сторон. Он накопил там немало сил и средств и пытается это своё материально-техническое и людское преимущество трансформировать в территориальные приобретения.

«И пусть эти территориальные приобретения пока ещё носят на данный момент тактический характер, тенденции весьма и весьма угрожающие. Ведь противник продвигается в течение суток на 100, 200, до 500 метров. Он движется вперёд ровно до того момента, пока украинская армия не сможет остановить его либо создав действенные и эффективные инженерные фортификации, либо огнем. И, скорее всего, противник будет формировать условия для форсирования реки Оскол либо на одном участке, возможно на нескольких, дабы двигаться в глубину восточной части Харьковской области», — проанализировал планы россиян Селезнев.