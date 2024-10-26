ЗС РФ розрізали сили ЗСУ на лівому березі Оскола на Харківщині – Селезньов

Про ситуацію на Куп’янському напрямку у Харківській області розповів військовий журналіст, полковник запасу, начальник пресслужби Генштабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов в ефірі UKRLIFE.

«Ми буквально нещодавно раділи через те, що наші спецназівці відбили село Кругляківка. Потім з’явилася інформація, що супротивник вийшов до річки Оскіл фронтом завширшки 2-3 кілометри. Тобто фактично наше угруповання, яке діє на лівому березі річки Оскіл у Харківській області, розрізане на дві частини. На велике – Борівське угруповання і, відповідно, менше – Куп’янське», — повідомив Селезньов.

І вже з’явилися повідомлення, що росіяни створюють плацдарми для атак на Куп’янськ із трьох сторін. Він накопичив там чимало сил і коштів і намагається цю свою матеріально-технічну та людську перевагу трансформувати у територіальні придбання.

«І нехай ці територіальні придбання поки що носять тактичний характер, тенденції вельми загрозливі. Адже супротивник просувається протягом доби на 100, 200, до 500 метрів. Він рухається вперед рівно доти, доки українська армія не зможе зупинити його або створивши дієві та ефективні інженерні фортифікації, або вогнем. І, швидше за все, противник буде формувати умови для форсування річки Оскіл або на одній ділянці, можливо, на кількох, щоб рухатися в глибину східної частини Харківської області», – проаналізував плани росіян Селезньов.