Кому на Харьковщине не будут забивать окна после «прилетов», объяснили в ХОВА
Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол рассказал в эфире нацмарафона, кому после обстрелов РФ не закрывают выбитые окна.
«Это – первоочередной вопрос сразу после попадания авиабомб или ракетных ударов на месте формируемого штаба. Фактически, в полном составе руководство города и руководство области выезжают на место, все коммунальные службы абсолютно выезжают на место совершения правонарушения – обстрела. И фактически сразу на месте обстрела решают: если невозможно проживать по указанным адресам, то людям предоставляется убежище на территории Харькова или Харьковской области», – сказал Сокол.
Он уточнил, что если здание незначительно повреждено и отселять людей не обязательно – начинают закрывать выбитые окна и двери.
«У нас есть запасы OSB – это то, чем в первую очередь можно забить окна, двери для того, чтобы сохранить тепло и, скажем так, уберечь от уголовных преступлений. Каждое попадание – это совершенно субъективная история. После каждого попадания проводятся соответствующие анализы и соответствующие обследования и уже принимается решение соответствующими компетентными органами. Если это история, которую можно восстановить за небольшие деньги и время, то власти и области и города делают все для того, чтобы указанные повреждения ликвидировать и предоставить людям возможность провести в комфортных условиях зиму», – добавил Сокол.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 12:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол рассказал в эфире нацмарафона, кому после обстрелов РФ не закрывают окна.".