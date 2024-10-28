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Кому на Харьковщине не будут забивать окна после «прилетов», объяснили в ХОВА

Общество 12:07   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Кому на Харьковщине не будут забивать окна после «прилетов», объяснили в ХОВА

Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол рассказал в эфире нацмарафона, кому после обстрелов РФ не закрывают выбитые окна.

«Это – первоочередной вопрос сразу после попадания авиабомб или ракетных ударов на месте формируемого штаба. Фактически, в полном составе руководство города и руководство области выезжают на место, все коммунальные службы абсолютно выезжают на место совершения правонарушения – обстрела. И фактически сразу на месте обстрела решают: если невозможно проживать по указанным адресам, то людям предоставляется убежище на территории Харькова или Харьковской области», – сказал Сокол.

Он уточнил, что если здание незначительно повреждено и отселять людей не обязательно – начинают закрывать выбитые окна и двери.

«У нас есть запасы  OSB – это то, чем в первую очередь можно забить окна, двери для того, чтобы сохранить тепло и, скажем так, уберечь от уголовных преступлений. Каждое попадание – это совершенно субъективная история. После каждого попадания проводятся соответствующие анализы и соответствующие обследования и уже принимается решение соответствующими компетентными органами. Если это история, которую можно восстановить за небольшие деньги и время, то власти и области и города делают все для того, чтобы указанные повреждения ликвидировать и предоставить людям возможность провести в комфортных условиях зиму», – добавил Сокол.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол рассказал в эфире нацмарафона, кому после обстрелов РФ не закрывают окна.".