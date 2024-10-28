Кому на Харківщині не забиватимуть вікна після “прильотів”, пояснили у ХОВА

Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол розповів в етері нацмарафону, кому після обстрілу РФ не закривають вибиті вікна.

“Це – першочергове питання відразу після попадання авіабомб або ракетних ударів на місці штабу, що формується. Фактично у повному складі керівництво міста та керівництво області виїжджають на місце, всі комунальні служби абсолютно виїжджають на місце скоєння правопорушення – обстрілу. І фактично одразу на місці обстрілу вирішують: якщо неможливо мешкати за вказаними адресами, то людям надається притулок на території Харкова чи Харківської області”, – сказав Сокол.

Він уточнив: якщо будівля пошкоджена незначною мірою і відселяти людей не обов’язково – починають закривати вибиті вікна та двері.

“У нас є запаси OSB – це те, чим насамперед можна забити вікна, двері для того, щоб зберегти тепло і, скажімо так, уберегти від кримінальних злочинів. Кожне влучення – це цілком суб’єктивна історія. Після кожного влучення проводяться відповідні аналізи та відповідні обстеження та вже приймається рішення відповідними компетентними органами. Якщо це історія, яку можна відновити за невеликі гроші та час, то влада та області та міста роблять все для того, щоб зазначені ушкодження ліквідувати та надати людям можливість провести в комфортних умовах зиму”, – додав Сокол.