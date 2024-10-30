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ISW: плохо обученных новобранцев начала отправлять РФ на север Харьковщины

Украина 07:38   30.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: плохо обученных новобранцев начала отправлять РФ на север Харьковщины

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении проинформировали утром 30 октября в Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины ситуация остается без изменений. Россияне продолжают атаковать украинские позиции около Волчанска, однако – безуспешно, уточнили аналитики.

«Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, сообщил 29 октября, что российские силы накапливают плохо обученных новобранцев, а ухудшение погодных условий и украинские беспилотники заставляют российские подразделения действовать ночью», – добавили в ISW.

Тем временем на Купянском направлении оккупантам удалось продвинуться на востоке от Колесниковки.

«29 октября командир украинского батальона, действовавшего под Купянском, заявил, что российские войска пытаются закрепиться на левом берегу реки Оскол и что большинство боев остается сосредоточенным к югу от Купянска в районе Кругляковки. 29 октября российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в районе Кругляковки, ведут тяжелые бои в 1,5-5 километрах от Купянска и приближаются к северным окрестностям Тернов (к северо-западу от Кременной)», – написали в ISW.

В Институте изучения войны отметили, что тяжелые бои на Купянщине продолжаются — враг наступает по всей линии фронта.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2024 в 07:38;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении проинформировали утром 30 октября в Институте изучения войны (ISW).".