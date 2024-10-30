ISW: погано навчених новобранців почала відправляти РФ на північ Харківщини

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку поінформували вранці 30 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).

На півночі Харківщини ситуація залишається без змін. Росіяни продовжують атакувати українські позиції біля Вовчанська, однак безрезультатно, уточнили аналітики.

“Представник української бригади, яка діє на харківському напрямку, повідомив 29 жовтня, що російські сили накопичують погано навчених новобранців, а погіршення погодних умов і українські безпілотники змушують російські підрозділи діяти вночі”, – додали в ISW.

Тим часом на Куп’янському напрямку окупантам удалося просунутися на сході від Колісниківки.

“29 жовтня командир українського батальйону, який діяв під Куп’янськом, заявив, що російські війська намагаються закріпитися на лівому березі річки Оскіл і що більшість боїв залишається зосередженою на південь від Куп’янська в районі Кругляківки. 29 жовтня російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в районі Кругляківки, ведуть важкі бої за 1,5-5 кілометрів від Куп’янська та наближаються до північних околиць Тернів (на північний захід від Кремінної)”, – написали в ISW.

В Інституті вивчення війни зазначили, що важкі бої на Куп’янщині продовжуються – ворог наступає по всій лінії фронту.