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Спасатели нашли под завалами мальчика, признаков жизни нет – Чубенко

Происшествия 11:34   31.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Спасатели нашли под завалами мальчика, признаков жизни нет – Чубенко

Тело 15-летнего мальчика обнаружили на первом этаже. Он проживал с бабушкой и дедушкой, сообщил в эфире нацмарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Они в момент попадания находились в другой комнате, а мальчик был именно в этой комнате, куда обрушилось шесть этажей. Визуально тело этого мальчика спасатели видят, но очень тяжелые плиты, сейчас решается вопрос, как деблокировать, не повреждая тело. Скорее всего, мальчик уже погиб, поскольку много времени находится под завалами, очень серьезные раны, нет признаков жизни, конечности его не двигаются, но констатировать его фактическую смерть сможем только тогда, когда будет полное деблокирование тела и медики его осмотрят. Надеемся на самое лучшее, но, к сожалению, скорее всего, он уже погиб», – сказал Чубенко.

На данный момент, по его словам, известно о 35 раненых. Девять людей – в тяжёлом состоянии. У одного пострадавшего – ампутация голени. Также у людей диагностировали акубаротравмы, переломы и закрытые черепно-мозговые травмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 октября 2024 в 11:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело 15-летнего мальчика обнаружили на первом этаже. Он проживал с бабушкой и дедушкой, сообщил в эфире нацмарафона спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".