Рятувальники знайшли під завалами хлопчика, ознак життя немає – Чубенко
Тіло 15-річного хлопчика знайшли на першому поверсі. Він проживав із бабусею та дідусем, повідомив в етері нацмарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
“Вони в момент влучання знаходилися в іншій кімнаті, хлопчик був саме в цій кімнаті, куди обвалилося шість поверхів. Візуально тіло цього хлопчика рятувальники бачать, але дуже важкі плити, зараз вирішується питання, як деблокувати, не пошкоджуючи тіло. Скоріш за все, хлопчик вже загинув, оскільки багато часу знаходиться під завалами, дуже серйозні рани, немає ознак життя, кінцівки його не рухаються, але констатувати його фактичну смерть зможемо лише тоді, коли буде повне деблокування тіла і медики його оглянуть. Сподіваємося на найкраще, але, на жаль, скоріш за все, він уже загинув”, – сказав Чубенко.
Наразі, за його словами, відомо про 35 поранених. Дев’ять людей – у тяжкому стані. В одного постраждалого – ампутація гомілки. Також у людей діагностували акубаротравми, переломи та закриті черепно-мозкові травми.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2024 в 11:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тіло 15-річного хлопчика знайшли на першому поверсі. Він проживав із бабусею та дідусем, повідомив в етері нацмарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.".