Соцпомощь жители Харьковщины смогут получать в мобильных хабах. Где их откроют

Такие хабы откроют в четырех областях Украины, а также – в Киеве, сообщили в ХОВА.

Первые «Мобильные хабы Харьковщины» заработают в Полтавской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской области и в Киеве.

«В частности, внутренне перемещенные лица из Харьковской области смогут получить от специалистов Департамента социальной защиты населения ХОВА консультации по оформлению документов, социальных выплат и компенсаций, юридические консультации, помощь в рассмотрении обращений, психологическую поддержку, оценку индивидуальных потребностей, информацию о состоянии жилья после обстрелов врага, содействие в объединении семей и т.п.», – написали в пресс-службе областной военной администрации.

Помощь удастся оперативно оказывать благодаря выезду работников хаба на места. В состав мобильного центра входят: специалист социальной работы, юрист, психолог, другие специалисты по необходимости.

«Обратившись за помощью в «Мобильный хаб Харьковщины», внутренне перемещенные лица смогут получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Специалисты выездной группы помогут в интеграции в новую социальную среду. Будем работать над расширением спектра услуг «Мобильного хаба Харьковщины» и проводим переговоры над открытием новых филиалов», – добавила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

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