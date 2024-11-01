Соцпомощь жители Харьковщины смогут получать в мобильных хабах. Где их откроют
Такие хабы откроют в четырех областях Украины, а также – в Киеве, сообщили в ХОВА.
Первые «Мобильные хабы Харьковщины» заработают в Полтавской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской области и в Киеве.
«В частности, внутренне перемещенные лица из Харьковской области смогут получить от специалистов Департамента социальной защиты населения ХОВА консультации по оформлению документов, социальных выплат и компенсаций, юридические консультации, помощь в рассмотрении обращений, психологическую поддержку, оценку индивидуальных потребностей, информацию о состоянии жилья после обстрелов врага, содействие в объединении семей и т.п.», – написали в пресс-службе областной военной администрации.
Помощь удастся оперативно оказывать благодаря выезду работников хаба на места. В состав мобильного центра входят: специалист социальной работы, юрист, психолог, другие специалисты по необходимости.
«Обратившись за помощью в «Мобильный хаб Харьковщины», внутренне перемещенные лица смогут получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Специалисты выездной группы помогут в интеграции в новую социальную среду. Будем работать над расширением спектра услуг «Мобильного хаба Харьковщины» и проводим переговоры над открытием новых филиалов», – добавила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.
Читайте также: Еще одна громада Харьковщины начинает отопительный сезон с 1 ноября
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВПО, хаб, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Соцпомощь жители Харьковщины смогут получать в мобильных хабах. Где их откроют»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 10:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Такие хабы откроют в четырех областях Украины, а также – в Киеве, сообщили в ХОВА. ".