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Соцпомощь жители Харьковщины смогут получать в мобильных хабах. Где их откроют

Общество 10:45   01.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Соцпомощь жители Харьковщины смогут получать в мобильных хабах. Где их откроют Фото: ХОВА

Такие хабы откроют в четырех областях Украины, а также – в Киеве, сообщили в ХОВА. 

Первые «Мобильные хабы Харьковщины» заработают в Полтавской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской области и в Киеве.

«В частности, внутренне перемещенные лица из Харьковской области смогут получить от специалистов Департамента социальной защиты населения ХОВА консультации по оформлению документов, социальных выплат и компенсаций, юридические консультации, помощь в рассмотрении обращений, психологическую поддержку, оценку индивидуальных потребностей, информацию о состоянии жилья после обстрелов врага, содействие в объединении семей и т.п.», – написали в пресс-службе областной военной администрации.

Помощь удастся оперативно оказывать благодаря выезду работников хаба на места. В состав мобильного центра входят: специалист социальной работы, юрист, психолог, другие специалисты по необходимости.

«Обратившись за помощью в «Мобильный хаб Харьковщины», внутренне перемещенные лица смогут получить гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Специалисты выездной группы помогут в интеграции в новую социальную среду. Будем работать над расширением спектра услуг «Мобильного хаба Харьковщины» и проводим переговоры над открытием новых филиалов», – добавила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Такие хабы откроют в четырех областях Украины, а также – в Киеве, сообщили в ХОВА. ".