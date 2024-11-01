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Соцдопомогу ВПО з Харківщини зможуть отримувати у хабах. Де їх відкриють

Суспільство 10:45   01.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Соцдопомогу ВПО з Харківщини зможуть отримувати у хабах. Де їх відкриють Фото: ХОВА

Такі хаби відкриють у чотирьох областях України, а також – у Києві, повідомили у ХОВА. 

Перші “Мобільні хаби Харківщини” запрацюють у Полтавській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській області та у Києві.

“Зокрема, внутрішньо переміщені особи з Харківської області зможуть отримати від фахівців Департаменту соціального захисту населення ХОВА консультації щодо оформлення документів, соціальних виплат і компенсацій, юридичні консультації, допомогу в розгляді звернень, психологічну підтримку, оцінку індивідуальних потреб, інформації про стан житла після обстрілів ворога, сприяння в об’єднанні родин тощо”, – написали у пресслужбі обласної військової адміністрації.

Допомогу вдасться оперативно надавати завдяки виїзду працівників хабу на місця. До складу мобільного центру входять: спеціаліст соціальної роботи, юрист, психолог, інші спеціалісти за потребою.

“Звернувшись по допомогу до «Мобільного хабу Харківщини», внутрішньо переміщені особи зможуть отримати гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу. Фахівці виїзної групи допоможуть в інтеграції у нове соціальне середовище. В ході роботи працюватимемо над розширенням спектра послуг «Мобільного хабу Харківщини» та проводимо перемовини над відкриттям нових філій”, – додала заступник начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Такі хаби відкриють у чотирьох областях України, а також – у Києві, повідомили у ХОВА. ".