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13 лет получил харьковчанин, навевший ракеты РФ по аэродрому Ивано-Франковска

Происшествия 21:27   05.11.2024
Оксана Якушко
13 лет получил харьковчанин, навевший ракеты РФ по аэродрому Ивано-Франковска

По материалам СБУ по 13 лет тюрьмы получили трое шпионов РФ, среди которых и харьковчанин, готовивших ракетные удары по аэродрому на Прикарпатье.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны. Агентами РФ оказались трое жителей Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году.
Шпионы «сливали» собранную информацию через анонимные чаты Телеграмма своим кураторам в РФ.

Они должны были собрать данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки отчитаться о ее последствиях.

Агент из Харькова действовал под видом «тревел-блогера», который с помощью дрона делал видео панорамного вида стратегических объектов и выкладывал отснятые файлы в Инстаграм.

Еще одна агентша – жительница Киева накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов.

Полученную информацию она посылала третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.
24 февраля 2022 агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали предателей, когда те готовились к «эвакуации» через западную границу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 21:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ по 13 лет тюрьмы получили трое шпионов РФ, среди которых и харьковчанин, готовивших ракетные удары по аэродрому на Прикарпатье.".