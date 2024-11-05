13 лет получил харьковчанин, навевший ракеты РФ по аэродрому Ивано-Франковска
По материалам СБУ по 13 лет тюрьмы получили трое шпионов РФ, среди которых и харьковчанин, готовивших ракетные удары по аэродрому на Прикарпатье.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны. Агентами РФ оказались трое жителей Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году.
Шпионы «сливали» собранную информацию через анонимные чаты Телеграмма своим кураторам в РФ.
Они должны были собрать данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки отчитаться о ее последствиях.
Агент из Харькова действовал под видом «тревел-блогера», который с помощью дрона делал видео панорамного вида стратегических объектов и выкладывал отснятые файлы в Инстаграм.
Еще одна агентша – жительница Киева накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов.
Полученную информацию она посылала третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.
24 февраля 2022 агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.
Сотрудники СБУ задержали предателей, когда те готовились к «эвакуации» через западную границу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: агент, аэродром, Ивано-Франковск, ракета, рф, СБУ, тревел-блогер, удар, Харьков, шпион;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 21:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ по 13 лет тюрьмы получили трое шпионов РФ, среди которых и харьковчанин, готовивших ракетные удары по аэродрому на Прикарпатье.".