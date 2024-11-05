13 лет получил харьковчанин, навевший ракеты РФ по аэродрому Ивано-Франковска

По материалам СБУ по 13 лет тюрьмы получили трое шпионов РФ, среди которых и харьковчанин, готовивших ракетные удары по аэродрому на Прикарпатье.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны. Агентами РФ оказались трое жителей Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году.

Шпионы «сливали» собранную информацию через анонимные чаты Телеграмма своим кураторам в РФ.

Они должны были собрать данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки отчитаться о ее последствиях.

Агент из Харькова действовал под видом «тревел-блогера», который с помощью дрона делал видео панорамного вида стратегических объектов и выкладывал отснятые файлы в Инстаграм.

Еще одна агентша – жительница Киева накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов.

Полученную информацию она посылала третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.

24 февраля 2022 агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали предателей, когда те готовились к «эвакуации» через западную границу.