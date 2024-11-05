13 років дали харків’янину, що навів ракети РФ по аеродрому Івано-Франківська
За матеріалами СБУ по 13 років в’язниці отримали троє шпигунів РФ, серед яких і харків’янин, що готували ракетні удари по летовищу на Прикарпатті.
Співробітники СБУ затримали зловмисників на території західного регіону України у перші дні повномасштабної війни. Агентами РФ виявилися троє мешканців Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році.
Шпигуни «зливали» зібрану інформацію через анонімні чати Телеграму своїм кураторам в РФ.
Вони мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки «прозвітувати» про її наслідки.
Для виконання ворожого завдання, агент з Харкова діяв під виглядом «тревел-блогера», який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічних об’єктів та викладав відзняті файли в Інстаграм.
Ще одна агентка – мешканка Києва напередодні повномасштабного вторгнення рф оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти і посадки літаків.
Отриману інформацію вона надсилала третьому учаснику російської агентури для пересилки розвідданих окупантам.
24 лютого 2022 року агенти відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту та направили відповідну інформацію російській спецслужбі.
Співробітники СБУ затримали зрадників, коли вони готувалися до «евакуації» через західний кордон.
Читайте також: За завданням ГРУ РФ мешканець Вовчанська залишився жити під обстрілами – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: агент, аэродром, Ивано-Франковск, ракета, рф, СБУ, тревел-блогер, удар, Харків, шпион;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «13 років дали харків’янину, що навів ракети РФ по аеродрому Івано-Франківська»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 21:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По 13 років в’язниці отримали троє шпигунів РФ, серед яких і харків’янин, що готували ракетні удари по летовищу на Прикарпатті.".