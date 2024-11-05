13 років дали харків’янину, що навів ракети РФ по аеродрому Івано-Франківська

За матеріалами СБУ по 13 років в’язниці отримали троє шпигунів РФ, серед яких і харків’янин, що готували ракетні удари по летовищу на Прикарпатті.

Співробітники СБУ затримали зловмисників на території західного регіону України у перші дні повномасштабної війни. Агентами РФ виявилися троє мешканців Києва, Харкова і Запоріжжя, яких російська розвідка завербувала ще у 2021 році.

Шпигуни «зливали» зібрану інформацію через анонімні чати Телеграму своїм кураторам в РФ.

Вони мали підготувати дані для ракетного удару по аеродрому на Прикарпатті, а після ворожої атаки «прозвітувати» про її наслідки.

Для виконання ворожого завдання, агент з Харкова діяв під виглядом «тревел-блогера», який за допомогою дрона робив відео панорамного вигляду стратегічних об’єктів та викладав відзняті файли в Інстаграм.

Ще одна агентка – мешканка Києва напередодні повномасштабного вторгнення рф оселилася поблизу аеродрому, щоб у режимі реального часу фіксувати зльоти і посадки літаків.

Отриману інформацію вона надсилала третьому учаснику російської агентури для пересилки розвідданих окупантам.

24 лютого 2022 року агенти відслідкували наслідки ракетного удару по авіаоб’єкту та направили відповідну інформацію російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зрадників, коли вони готувалися до «евакуації» через західний кордон.