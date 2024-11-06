70-летний мужчина ранен из-за ракетного удара россиян по селу на Харьковщине

5 ноября около 16:30 россияне нанесли ракетный удар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Огнестрельные ранения головы и грудной клетки получил местный 70-летний житель.

В тот же день около 11:00 в результате обстрела Купянска россияне повредили крышу дома. Без пострадавших.

Также в результате ударов РФ по поселку Белый Колодец на Чугуевщине 5 ноября разрушены получили жилые дома.