Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

70-летний мужчина ранен из-за ракетного удара россиян по селу на Харьковщине

Происшествия 19:48   06.11.2024
Оксана Якушко
70-летний мужчина ранен из-за ракетного удара россиян по селу на Харьковщине

5 ноября около 16:30 россияне нанесли ракетный удар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Огнестрельные ранения головы и грудной клетки получил местный 70-летний житель.

В тот же день около 11:00 в результате обстрела Купянска россияне повредили крышу дома. Без пострадавших.

Также в результате ударов РФ по поселку Белый Колодец на Чугуевщине 5 ноября разрушены получили жилые дома.

Читать также: Последствия атаки БпЛА «Герань-2» на Харьков устраняют коммунальщики (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
06.11.2024, 15:47
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
06.11.2024, 16:55
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
Неизвестные воры обокрали цветочные клумбы в Харькове (фото)
06.11.2024, 19:08
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
Вместо элитной водки – спирт с водой: в Харькове «накрыли» подпольный цех
06.11.2024, 13:46
Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться
Подравшихся сестер-близнецов полицейские Харькова разняли и запретили общаться
06.11.2024, 17:44
Слабый туман. Какой будет погода 7 ноября в Харькове и области
Слабый туман. Какой будет погода 7 ноября в Харькове и области
06.11.2024, 20:31

Новости по теме:

14:43
Погибший и раненый в результате удара РФ по Харьковской области
15:48
Раненый в Купянске: FPV-дроном россияне атаковали Харьковщину
11:32
57-летний раненый из Черкасской Лозовой скончался в больнице в Харькове
22:38
Погибшая и раненный в результате обстрелов Купянщины Харьковской области
22:08
73-летний мужчина ранен в результате удара КАБом по Харькову

Вы читали новость: «70-летний мужчина ранен из-за ракетного удара россиян по селу на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 19:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 ноября около 16:30 россияне нанесли ракетный удар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".