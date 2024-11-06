70-летний мужчина ранен из-за ракетного удара россиян по селу на Харьковщине
5 ноября около 16:30 россияне нанесли ракетный удар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Огнестрельные ранения головы и грудной клетки получил местный 70-летний житель.
В тот же день около 11:00 в результате обстрела Купянска россияне повредили крышу дома. Без пострадавших.
Также в результате ударов РФ по поселку Белый Колодец на Чугуевщине 5 ноября разрушены получили жилые дома.
Читать также: Последствия атаки БпЛА «Герань-2» на Харьков устраняют коммунальщики (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: поранений, ракета, удар, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «70-летний мужчина ранен из-за ракетного удара россиян по селу на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 19:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 ноября около 16:30 россияне нанесли ракетный удар по селу Петропавловка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".