70-річний чоловік поранений через ракетний удар росіян по селу на Харківщині
5 листопада близько 16.30 росіяни завдали ракетного удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вогнепальні поранення голови та грудної клітини отримав місцевий мешканець віком 70 років.
Того ж дня близько 11:00 внаслідок обстрілу Купʼянська росіяни пошкодили дах будинку. Без постраждалих. Точний тип озброєння встановлюється.
Також внаслідок ударів рф по селищу Білий Колодязь на Чугуївщині 5 листопада руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки.
Читати також: Наслідки атаки БпЛА «Герань-2» на Харків усувають комунальники (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: поранений, ракета, удар, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «70-річний чоловік поранений через ракетний удар росіян по селу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 19:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 листопада близько 16.30 росіяни завдали ракетного удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".