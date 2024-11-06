70-річний чоловік поранений через ракетний удар росіян по селу на Харківщині

5 листопада близько 16.30 росіяни завдали ракетного удару по селу Петропавлівка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вогнепальні поранення голови та грудної клітини отримав місцевий мешканець віком 70 років.

Того ж дня близько 11:00 внаслідок обстрілу Купʼянська росіяни пошкодили дах будинку. Без постраждалих. Точний тип озброєння встановлюється.

Також внаслідок ударів рф по селищу Білий Колодязь на Чугуївщині 5 листопада руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки.