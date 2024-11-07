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«Болезненная тема»: в облэнерго рассказали, сколько должны им харьковские КП

Харьков 20:18   07.11.2024
Елена Нагорная
«Болезненная тема»: в облэнерго рассказали, сколько должны им харьковские КП Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Долг коммунальных предприятий Харькова за распределение электроэнергии составляет около 3 миллиардов гривен, сообщил на брифинге и.о. генерального директора АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов.

Крупнейшим должником, по его словам, является КП «Харьковводоканал».

Кравцов подчеркнул, что речь идет именно о распределении электроэнергии, за которое они отвечают, а не за ее поставку. Платят ли коммунальные предприятия за вторую услугу — ему неизвестно.

«Конечно, есть задолженность за распределение электроэнергии перед нашим предприятием. Это для нас на сегодня болезненная тема, поскольку сумма очень большая. Мы вынуждены накапливать долги за счет того, что с нами не рассчитываются за электроэнергию. Если ситуация изменится с нашими коммунальными предприятиями, которые являются основными должниками перед нашим предприятием, это будет хорошо. Мы сможем обеспечивать устойчивое распределение электроэнергии в нашем регионе», — сказал Кравцов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 20:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Долг коммунальных предприятий Харькова за распределение электроэнергии составляет около 3 миллиардов гривен, сообщил и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов".