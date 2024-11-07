«Болезненная тема»: в облэнерго рассказали, сколько должны им харьковские КП
Долг коммунальных предприятий Харькова за распределение электроэнергии составляет около 3 миллиардов гривен, сообщил на брифинге и.о. генерального директора АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов.
Крупнейшим должником, по его словам, является КП «Харьковводоканал».
Кравцов подчеркнул, что речь идет именно о распределении электроэнергии, за которое они отвечают, а не за ее поставку. Платят ли коммунальные предприятия за вторую услугу — ему неизвестно.
«Конечно, есть задолженность за распределение электроэнергии перед нашим предприятием. Это для нас на сегодня болезненная тема, поскольку сумма очень большая. Мы вынуждены накапливать долги за счет того, что с нами не рассчитываются за электроэнергию. Если ситуация изменится с нашими коммунальными предприятиями, которые являются основными должниками перед нашим предприятием, это будет хорошо. Мы сможем обеспечивать устойчивое распределение электроэнергии в нашем регионе», — сказал Кравцов.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: АО "Харьковоблэнерго", долг, КП, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 20:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Долг коммунальных предприятий Харькова за распределение электроэнергии составляет около 3 миллиардов гривен, сообщил и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов".