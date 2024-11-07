“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП

Борг комунальних підприємств Харкова за розподіл електроенергії становить близько 3 мільярдів гривень, повідомив на брифінгу в.о. генерального директора АТ “Харківобленерго” В’ячеслав Кравцов.

Найбільшим боржником, за його словами, є КП «Харківводоканал».

Кравцов підкреслив, що йдеться саме про розподіл електроенергії, за який вони відповідають, а не за її постачання. Чи сплачують комунальні підприємства за другу послугу – йому невідомо.

“Звісно, є заборгованість за розподіл електроенергії перед нашим підприємством. Це для нас на сьогодні болюча тема, оскільки сума дуже велика. Ми вимушені накопичувати борги за рахунок того, що з нами не розраховуються за електроенергію. Якщо ситуація зміниться з нашими комунальними підприємствами, які є основними боржниками перед нашим підприємством, це буде добре і ми зможемо забезпечувати сталий розподіл електроенергії в нашому регіоні”, – сказав Кравцов.