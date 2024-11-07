Live
  • Чт 07.11.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.46
  • EUR 44.34

“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП

Економіка 20:18   07.11.2024
Олена Нагорна
“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП Фото: АТ “Харківобленерго”

Борг комунальних підприємств Харкова за розподіл електроенергії становить близько 3 мільярдів гривень, повідомив на брифінгу в.о. генерального директора АТ “Харківобленерго” В’ячеслав Кравцов.

Найбільшим боржником, за його словами, є КП «Харківводоканал».

Кравцов підкреслив, що йдеться саме про розподіл електроенергії, за який вони відповідають, а не за її постачання. Чи сплачують комунальні підприємства за другу послугу – йому невідомо.

“Звісно, є заборгованість за розподіл електроенергії перед нашим підприємством. Це для нас на сьогодні болюча тема, оскільки сума дуже велика. Ми вимушені накопичувати борги за рахунок того, що з нами не розраховуються за електроенергію. Якщо ситуація зміниться з нашими комунальними підприємствами, які є основними боржниками перед нашим підприємством, це буде добре і ми зможемо забезпечувати сталий розподіл електроенергії в нашому регіоні”, – сказав Кравцов.

Читайте також: Синєгубов: чи загрожують Харкову відключення світла, якщо не буде нових ударів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Справу про неякісні бронежилети для поліцейських Харківщини передали до суду
Справу про неякісні бронежилети для поліцейських Харківщини передали до суду
07.11.2024, 20:52
«Приліт» біля супермаркету: «Рост» у Харкові запрацював на 4-й день (сюжет)
«Приліт» біля супермаркету: «Рост» у Харкові запрацював на 4-й день (сюжет)
07.11.2024, 18:00
“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП
“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП
07.11.2024, 20:18
Синєгубов: чи загрожують Харкову відключення світла, якщо не буде нових ударів
Синєгубов: чи загрожують Харкову відключення світла, якщо не буде нових ударів
07.11.2024, 19:51
«Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині
«Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині
06.11.2024, 15:47
“Дуже серйозна ситуація” – Терехов про енергопостачання в Харкові
“Дуже серйозна ситуація” – Терехов про енергопостачання в Харкові
07.11.2024, 09:26

Новини за темою:

10:58
Через обстріл без світла залишилися деякі райони Харкова. Коли відновлять
14:34
Коли на Харківщині можуть відключати світло: енергетики підготували графік
12:05
Енергетики підготували новий графік вимкнень світла на Харківщині
11:49
Золочів знову зі світлом – електропостачання зникло після обстрілу
10:50
Аварійні графіки відключень світла запровадили в Харкові й області – обленерго

Ви читали новину: «“Болюча тема”: в обленерго розповіли, скільки заборгували їм харківські КП»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 20:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Борг комунальних підприємств Харкова за розподіл електроенергії становить близько 3 мільярдів гривень, повідомив в.о. гендиректора АТ “Харківобленерго” В’ячеслав Кравцов".