Бесплатное образование для ветеранов войны — социальный проект на Харьковщине
Новый экспериментальный проект реализуют в Украине. Он позволяет участникам боевых действий и людям с инвалидностью по причине войны получить бесплатное образование в Центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости.
Программа позволяет обновить знания, умения и навыки или же получить новые. Ею уже воспользовались 42 жителя Харьковщины, информирует пресс-служба ХОВА со ссылкой на данные Областной службы занятости.
В ХОВА отмечают: регион занимает второе место в Украине по количеству трудоустроенного населения. С начала текущего года работой обеспечили более 20,8 тысячи жителей, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
В рамках программы «єРобота» в области профинансировано микрогрантов на 130,4 миллиона гривен. Рассмотрено более тысячи бизнес-планов на получение микрогрантов для развития собственного дела. Более 400 из них, после рассмотрения в Государственной службе занятости, получили положительные решения. 389 людям проекты уже профинансировали.
С января текущего года 1572 жителя области получили ваучеры на обучение. Они дают возможность освоить новую профессию, специальность или обновить знания путем повышения квалификации. В сентябре перечень профессий и специальностей, по которым можно было получить ваучер, дополнили еще 16 профессиями и 15 специальностями.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: ветераны, Областной центр занятости, образование, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 21:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый проект позволяет участникам боевых действий и людям с инвалидностью по причине войны получить бесплатное образование в Центрах профессионально-технического образования".