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Безплатна освіта для ветеранів війни – соціальний проєкт на Харківщині

Економіка 21:20   11.11.2024
Олена Нагорна
Безплатна освіта для ветеранів війни – соціальний проєкт на Харківщині Фото: 127-ма бригада ТрО Харкова

Новий експериментальний проєкт реалізують в Україні. Він дозволяє учасникам бойових дій та людям з інвалідністю через війну здобути безплатну освіту у Центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Програма дозволяє оновити знання, вміння та навички або ж отримати нові. Нею вже скористалися 42 мешканці Харківщини, інформує пресслужба ХОВА з посиланням на дані Обласної служби зайнятості.

У ХОВА зазначають: регіон посідає друге місце в Україні за кількістю працевлаштованого населення. З початку поточного року роботою забезпечили понад 20,8 тисячі жителів, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023-го.

У межах програми «єРобота» в області профінансовано мікрогрантів на 130,4 мільйона гривень. Розглянута понад тисяча бізнес-планів на отримання мікрогрантів для розвитку власної справи. Більше ніж 400 з них, після розгляду в Державній службі зайнятості, отримали позитивні рішення. 389 людям проєкти вже профінансували.

З січня поточного року 1572 жителі області отримали ваучери на навчання. Вони дають можливість здобути нову професію, спеціальність або оновити знання шляхом підвищення кваліфікації. У вересні перелік професій та спеціальностей, за якими можна було отримати ваучер, доповнили ще 16 професіями та 15 спеціальностями.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 21:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий експериментальний проєкт дозволяє учасникам бойових дій та людям з інвалідністю через війну здобути безплатну освіту у Центрах професійно-технічної освіти".