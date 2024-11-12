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10 лет в тюрьме проведет женщина, «мечтавшая о Харькове в составе РФ»

Общество 13:45   12.11.2024
Виктория Яковенко
10 лет в тюрьме проведет женщина, «мечтавшая о Харькове в составе РФ» Фото: Харьковская областная прокуратура

51-летняя харьковчанка, которая была администратором пророссийских Telegram-каналов, получила приговор. В суде женщина полностью признала вину.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, из-за своего активного участия в антиукраинских чатах женщина попала в поле зрения спецслужб РФ.

«Не позднее января 2023 года она получила предложение стать администратором ряда Telegram-каналов, которые распространяют кремлевские нарративы и публикуют сообщения, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ», — отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, в постах, размещённых фигуранткой, утверждалось, что именно украинские военные обстреливают жилые дома людей. Отмечается, что женщина «мечтала о Харькове в составе РФ», восхваляла военнослужащих РФ и называла Россию «матушкой».

«Противоправный характер высказываний обвиняемой подтвержден заключением семантико-лингвистической экспертизы», – добавили в прокуратуре.

Женщину признали виновной по фактам распространения материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и госграницы Украины, коллаборационной деятельности, изготовление и распространение материалов, в которых содержится возражение вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе повторно, (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 ККУ, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ). Она проведет в тюрьме 10 лет, также ей запретили занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 10 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летняя харьковчанка, которая была администратором пророссийских Telegram-каналов, получила приговор. В суде женщина полностью признала вину.".