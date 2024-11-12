10 років у в’язниці проведе жінка, яка «мріяла про Харків у складі РФ»
51-річна харків’янка, яка була адміністраторкою проросійських телеграм-каналів, отримала вирок. У суді жінка повністю визнала провину.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, через свою активну участь в антиукраїнських чатах жінка потрапила у поле зору спецслужб РФ.
«Не пізніше січня 2023 року вона отримала пропозицію стати адміністратором низки телеграм-каналів, які поширюють кремлівські наративи та публікують дописи, у яких виправдовується збройна агресія рф», – зазначили у прокуратурі.
За даними правоохоронців, у постах, розміщених фігуранткою, стверджувалось, що саме українські військові обстрілюють житлові будинки людей. Зазначається, що жінка «мріяла про Харків у складі РФ», вихваляла військовослужбовців РФ та називала Росію «матушкой».
«Протиправний характер висловлювань обвинуваченої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи», – додали в прокуратурі.
Жінку визнали винною за фактами розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та держкордону України, колабораційної діяльності, виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, у тому числі повторно, (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 ККУ, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ). Вона проведе у тюрмі 10 років, також їй заборонили обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування строком на 10 років.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: колаборант, приговор, прокуратура, суд, Харків, харьковчанка;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річна харків’янка, яка була адміністраторкою проросійських телеграм-каналів, отримала вирок. У суді жінка повністю визнала провину.".