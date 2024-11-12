Авиация РФ запускала КАБы по Харьковщине вечером: известно, куда они прилетели

Российская авиация вечером 12 ноября нанесла удары КАБами по селу Уды и окрестностям села Одноробовка Золочевской громады Харьковской области.

Об этом пишет издание «Заря-news» со ссылкой на начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

По его словам, село Уды, которое подверглось авиаудару в 20:45, сейчас практически разрушено, жители из него выехали. Второй удар пришелся вблизи села Одноробовка.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.