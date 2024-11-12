Авиация РФ запускала КАБы по Харьковщине вечером: известно, куда они прилетели
Фото: Getty Images
Российская авиация вечером 12 ноября нанесла удары КАБами по селу Уды и окрестностям села Одноробовка Золочевской громады Харьковской области.
Об этом пишет издание «Заря-news» со ссылкой на начальника поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
По его словам, село Уды, которое подверглось авиаудару в 20:45, сейчас практически разрушено, жители из него выехали. Второй удар пришелся вблизи села Одноробовка.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Золочевкая громада, кабы, коваленко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 21:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская авиация вечером 12 ноября нанесла удары КАБами по селу Уды и окрестностям села Одноробовка Золочевской громады Харьковской области.".