Авіація РФ запускала КАБи по Харківщині ввечері: відомо, куди вони прилетіли
Фото: Getty Images
Російська авіація ввечері 12 листопада завдала ударів КАБами по селу Уди та околицях села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.
Про це пише видання “Зоря-news” з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
За його словами, село Уди, яке зазнало авіаудару о 20:45, зараз практично зруйноване, мешканці з нього виїхали. Другий удар прийшовся поблизу села Одноробівка.
Повідомлень щодо постраждалих та руйнувань не надходило.
Читайте також: БпЛА «Молния-1» вперше била РФ по Харкову: у чому особливість нового дрона
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Золочевкая громада, кабы, коваленко, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіація РФ запускала КАБи по Харківщині ввечері: відомо, куди вони прилетіли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 21:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська авіація ввечері 12 листопада завдала ударів КАБами по селу Уди та околицях села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.".