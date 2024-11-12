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Авіація РФ запускала КАБи по Харківщині ввечері: відомо, куди вони прилетіли

Події 21:42   12.11.2024
Олена Нагорна
Авіація РФ запускала КАБи по Харківщині ввечері: відомо, куди вони прилетіли Фото: Getty Images

Російська авіація ввечері 12 листопада завдала ударів КАБами по селу Уди та околицях села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.

Про це пише видання “Зоря-news” з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його словами, село Уди, яке зазнало авіаудару о 20:45, зараз практично зруйноване, мешканці з нього виїхали. Другий удар прийшовся поблизу села Одноробівка. 

Повідомлень щодо постраждалих та руйнувань не надходило.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 21:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська авіація ввечері 12 листопада завдала ударів КАБами по селу Уди та околицях села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.".