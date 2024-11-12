Авіація РФ запускала КАБи по Харківщині ввечері: відомо, куди вони прилетіли

Російська авіація ввечері 12 листопада завдала ударів КАБами по селу Уди та околицях села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.

Про це пише видання “Зоря-news” з посиланням на начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його словами, село Уди, яке зазнало авіаудару о 20:45, зараз практично зруйноване, мешканці з нього виїхали. Другий удар прийшовся поблизу села Одноробівка.

Повідомлень щодо постраждалих та руйнувань не надходило.