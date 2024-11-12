Мать с тремя детьми убили россияне в городе Кривой Рог: поиски завершили
Министр МВД Украины Игорь Клименко заявил о завершении поисково-спасательных работ на месте российского ракетного удара по городу Кривой Рог.
«В результате ракетной атаки погибли четыре человека: мать с тремя детьми. Еще 14 человек пострадали. Самой младшей жертве российского удара было всего два месяца», — написал Клименко.
Ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге ВС РФ нанесли 11 ноября. Ракета обрушила жилой дом. В течение почти суток под завалами искали 30-летнюю Елену Кулик и ее детей: 10-летнего Кирилла, Демида, которому было 2,8 года, и двухмесячную Ульяну. Отец семейства Максим Кулик остался жив, так как во время удара вышел в соседнюю комнату. Об этом криворожскому каналу «Свої» рассказала мать Максима на месте трагедии.
Видео: «Свої Кривий Ріг»
Поиски под завалами проводили около 200 спасателей и полицейских, сообщил Клименко. Они спасли из-под руин пять человек. Но Елена и трое ее детей погибли. Тело женщины обнаружили около полуночи, следом нашли двух старших детей, а утром 12 ноября начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что под завалами нашли тело младенца.
«Всего в результате вчерашней ракетной атаки военных РФ на г. Кривой Рог 4 погибших и 14 раненых, среди них дети.
Поисково-спасательная операция завершена. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — проинформировала пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: діти, дети, загиблі, кривой рог, погибшие, прилет, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр МВД Украины Игорь Клименко заявил о завершении поисково-спасательных работ на месте российского ракетного удара по городу Кривой Рог".