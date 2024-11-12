Мати з трьома дітьми вбили росіяни в місті Кривий Ріг: пошуки завершили

Міністр МВС України Ігор Клименко заявив про завершення пошуково-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по місту Кривий Ріг.

“Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей: мати з трьома дітьми. Ще 14 людей постраждали. Наймолодшій жертві російського удару було всього два місяці”, – написав Клименко.

Ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі ЗС РФ завдали 11 листопада. Ракета завалила частину житлового будинку. Протягом майже доби під завалами шукали 30-річну Олену Кулик та її дітей: 10-річного Кирила, Демида, якому було 2,8 року, та двомісячну Уляну. Батько сімейства Максим Кулик залишився живим, бо під час удару вийшов до сусідньої кімнати. Про це криворізькому каналу “Свої” розповіла мати Максима на місці трагедії.

Відео: “Свої Кривий Ріг”

Пошуки під завалами проводили близько 200 рятувальників та поліціянтів, повідомив Клименко. Вони врятували з-під руїн п’ятьох людей. Але Олена та троє її дітей загинули. Тіло жінки виявили близько опівночі, потім знайшли двох старших дітей, а вранці 12 листопада начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що під завалами знайшли тіло немовляти.

“Загалом внаслідок вчорашньої ракетної атаки військових рф на м. Кривий Ріг 4 загиблих і 14 поранених, серед них діти. Пошуково-рятувальна операція завершена. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – проінформувала пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.