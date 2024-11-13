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Чем кормят детей под землей в Харькове, рассказал Терехов

Общество 21:49   13.11.2024
Елена Нагорная
Чем кормят детей под землей в Харькове, рассказал Терехов Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Организацией питания школьников в Харькове, как и до полномасштабной войны, занимается КП «Комбинат детского питания». Еду готовят на базе нескольких учебных заведений, после чего доставляют к местам очного обучения в ланч-боксах.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал на Европейском региональном саммите школьного питания, который проходил в Киеве 12-13 ноября.

«Мы кормим бесплатно всех детей — и начальную, и среднюю, и старшую школу. Правительство предоставило нам на эти нужды субвенцию в размере 1,8 миллиона гривен. Кроме того, используем средства городского бюджета. В меню есть фрукты, овощи и все необходимое для сбалансированного питания», — сказал мэр.

Терехов отметил, что городская власть поддерживает реформу школьного питания, инициированную первой леди Украины Еленой Зеленской. На начало 2022 года в харьковских школах по новейшим технологиям были обустроены 30% пищеблоков. Город планирует и в дальнейшем совершенствовать систему питания.

Читайте также: Строительство еще трех подземных школ в Харькове завершается — Терехов

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еду готовят на базе нескольких учебных заведений, после чего доставляют к местам очного обучения в ланч-боксах".