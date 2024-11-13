Live
  • Ср 13.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.38
  • EUR 43.94

Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов

Суспільство 21:49   13.11.2024
Олена Нагорна
Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов Фото: КП “Харківський метрополітен”

Організацією харчування школярів у Харкові, як і до повномасштабної війни, займається КП «Комбінат дитячого харчування». Їжу готують на базі кількох закладів освіти, після чого доставляють до місць очного навчання у ланч-боксах.

Про це мер Ігор Терехов розповів на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, що проходив у Києві 12-13 листопада.

“Ми годуємо безкоштовно всіх дітей – і початкову, і середню, і старшу школу. Уряд надав нам на ці потреби субвенцію в розмірі 1,8 мільйона гривень. Крім того, використовуємо кошти міського бюджету. В меню є фрукти, овочі та все необхідне для збалансованого харчування”, – сказав мер.

Терехов зазначив, що міська влада підтримує реформу шкільного харчування, ініційовану першою леді України Оленою Зеленською. На початок 2022 року в харківських школах за новітніми технологіями були облаштовані 30% харчоблоків. Місто планує і надалі удосконалювати систему харчування.

Читайте також: Будівництво ще трьох підземних шкіл у Харкові завершується – Терехов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов
Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов
13.11.2024, 21:49
«Швидка» пошкоджена через ворожу атаку Куп’янська: поранений водій (фото)
«Швидка» пошкоджена через ворожу атаку Куп’янська: поранений водій (фото)
13.11.2024, 21:23
Хто служить, а хто працює: у Харківському ОТЦК розкрили свою структуру
Хто служить, а хто працює: у Харківському ОТЦК розкрили свою структуру
13.11.2024, 20:50
Від сказу померли троє на Харківщині, покусані 2700 людей
Від сказу померли троє на Харківщині, покусані 2700 людей
13.11.2024, 18:08
Розгул снігової стихії прогнозують у Харкові й області: погода на 14 листопада
Розгул снігової стихії прогнозують у Харкові й області: погода на 14 листопада
13.11.2024, 20:12
Частина була у формі ЗСУ: ворог на танках намагався прорватися під Куп’янськом
Частина була у формі ЗСУ: ворог на танках намагався прорватися під Куп’янськом
13.11.2024, 19:01

Новини за темою:

18:23
Будівництво ще трьох підземних шкіл у Харкові завершується – Терехов
21:53
Нові руйнування Держпрому, а Санта цілий – Терехов про удари по Харкову (фото)
21:38
Росіяни у Харкові атакувати Нацполіцію: загинув полковник, 30 поранених (фото)
00:01
Опубліковані фото 9-поверхівки в Харкові після удару: йде рятувальна операція
19:42
«Прильоти» по Харкову: Терехов назвав терміни завершення відновлювальних робіт

Ви читали новину: «Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Їжу готують на базі кількох закладів освіти, після чого доставляють до місць очного навчання у ланч-боксах".