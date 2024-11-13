Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов
Організацією харчування школярів у Харкові, як і до повномасштабної війни, займається КП «Комбінат дитячого харчування». Їжу готують на базі кількох закладів освіти, після чого доставляють до місць очного навчання у ланч-боксах.
Про це мер Ігор Терехов розповів на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, що проходив у Києві 12-13 листопада.
“Ми годуємо безкоштовно всіх дітей – і початкову, і середню, і старшу школу. Уряд надав нам на ці потреби субвенцію в розмірі 1,8 мільйона гривень. Крім того, використовуємо кошти міського бюджету. В меню є фрукти, овочі та все необхідне для збалансованого харчування”, – сказав мер.
Терехов зазначив, що міська влада підтримує реформу шкільного харчування, ініційовану першою леді України Оленою Зеленською. На початок 2022 року в харківських школах за новітніми технологіями були облаштовані 30% харчоблоків. Місто планує і надалі удосконалювати систему харчування.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, питание, подземные школы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2024 в 21:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Їжу готують на базі кількох закладів освіти, після чого доставляють до місць очного навчання у ланч-боксах".