Чим годують дітей під землею в Харкові, розповів Терехов

Організацією харчування школярів у Харкові, як і до повномасштабної війни, займається КП «Комбінат дитячого харчування». Їжу готують на базі кількох закладів освіти, після чого доставляють до місць очного навчання у ланч-боксах.

Про це мер Ігор Терехов розповів на Європейському регіональному саміті шкільного харчування, що проходив у Києві 12-13 листопада.

“Ми годуємо безкоштовно всіх дітей – і початкову, і середню, і старшу школу. Уряд надав нам на ці потреби субвенцію в розмірі 1,8 мільйона гривень. Крім того, використовуємо кошти міського бюджету. В меню є фрукти, овочі та все необхідне для збалансованого харчування”, – сказав мер.

Терехов зазначив, що міська влада підтримує реформу шкільного харчування, ініційовану першою леді України Оленою Зеленською. На початок 2022 року в харківських школах за новітніми технологіями були облаштовані 30% харчоблоків. Місто планує і надалі удосконалювати систему харчування.