Сколько с 1 января будет стоить питание школьников Харькова: цены

В Харькове для школьников, учеников льготных категорий учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и находящихся под временной социальной защитой граждан, утвердили денежные нормы питания.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 14 ноября.

Как сообщили в Департаменте образования, питание осуществляется на базе лицеев и гимназий Харькова.

С 1 января 2025 года установлены следующие денежные нормы питания:

— для учащихся учреждений общего среднего образования, обучающихся по очной/смешанной форме обучения, — 50 грн/день;

— для учащихся льготных категорий учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – 60 грн/день;

— для граждан, находящихся под временной социальной защитой — 50 грн/день.