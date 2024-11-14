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Сколько с 1 января будет стоить питание школьников Харькова: цены

Общество 15:18   14.11.2024
Виктория Яковенко
Сколько с 1 января будет стоить питание школьников Харькова: цены Фото: Харьковский горсовет

В Харькове для школьников, учеников льготных категорий учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и находящихся под временной социальной защитой граждан, утвердили денежные нормы питания. 

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 14 ноября.

Как сообщили в Департаменте образования, питание осуществляется на базе лицеев и гимназий Харькова.

С 1 января 2025 года установлены следующие денежные нормы питания:

— для учащихся учреждений общего среднего образования, обучающихся по очной/смешанной форме обучения, — 50 грн/день;

— для учащихся льготных категорий учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – 60 грн/день;

— для граждан, находящихся под временной социальной защитой — 50 грн/день.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове для школьников, учеников льготных категорий учреждений профессионального образования и находящихся под временной соцзащитой граждан, утвердили денежные нормы питания. ".