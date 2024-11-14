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Скільки з 1 січня коштуватиме харчування школярів Харкова: ціни

Суспільство 15:18   14.11.2024
Вікторія Яковенко
Скільки з 1 січня коштуватиме харчування школярів Харкова: ціни Фото: Харківська міськрада

У Харкові для школярів, учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти та громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, затвердили грошові норми.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 14 листопада.

Як повідомили в Департаменті освіти, харчування здійснюється на базі ліцеїв і гімназій Харкова.

З 1 січня 2025 року встановлені такі грошові норми харчування:

– для учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, – 50 грн/день;

– для учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 60 грн/день;

– для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, – 50 грн/день.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові для школярів, учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти та громадян, які перебувають під соцзахистом, затвердили грошові норми.".