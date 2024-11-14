Скільки з 1 січня коштуватиме харчування школярів Харкова: ціни

У Харкові для школярів, учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти та громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, затвердили грошові норми.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 14 листопада.

Як повідомили в Департаменті освіти, харчування здійснюється на базі ліцеїв і гімназій Харкова.

З 1 січня 2025 року встановлені такі грошові норми харчування:

– для учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, – 50 грн/день;

– для учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 60 грн/день;

– для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, – 50 грн/день.