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Тактика не новая. Как наши защитники распознают врага, переодетого в форму ВСУ

Украина 10:26   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Тактика не новая. Как наши защитники распознают врага, переодетого в форму ВСУ

Последний год противник все чаще начал надевать форму ВСУ для того, чтобы сеять хаос в тылах, объяснил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

Однако, говорят в ВСУ, тактика врага не новая, поэтому знают способы, как с ней бороться и вовремя вычислять врага.

«Есть алгоритм, я его рассказывать не буду, это – всегда сложно, без преувеличений. Это не видно, это достигается путём переговоров и тактикой действий на поле боя непосредственно под взятие под контроль того или иного представителя, находящегося в пиксельной форме, но тебе неизвестно, кто это. Бывает по-разному и эта тактика, она не нова, она ими применяется из других войн, где Российская Федерация участвовала. И последний год мы можем наблюдать достаточно насыщенно, когда противник надевает пиксель и пытается просачиваться в наши тыловые сообщения, для того чтобы сеять в тылах хаос и вносить такой дисбаланс максимальный, насколько это возможно. Но так или иначе, тактика нам известна. Поэтому таких случаев становится все меньше и меньше», – сказал Федоренко.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 10:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последний год противник все чаще начал надевать форму ВСУ для того, чтобы сеять хаос в тылах, объяснил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".