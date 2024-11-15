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Тактика не нова. Як наші бійці розпізнають ворога, переодягненого у форму ЗСУ

Україна 10:26   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тактика не нова. Як наші бійці розпізнають ворога, переодягненого у форму ЗСУ

Останній рік противник все частіше почав надягати форму ЗСУ для того, щоб сіяти хаос у тилах, пояснив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Проте, кажуть у ЗСУ, тактика ворога не нова, тому знають способи, як із нею боротися та вчасно розпізнавати ворога.

Є алгоритм, я його розповідати на широкий загал не буду, це – завжди складно, без перебільшень. Це не видно, це досягається шляхом перемовин і тактикою дій на полі бою безпосередньо під взяття під контроль того чи іншого представника, який знаходиться в піксельній формі, але тобі невідомо, хто це. Буває по-різному і ця тактика, вона не є новою, вона ними застосовується з інших війн, де російська федерація брала участь і останній рік ми можемо спостерігати достатньо насичено, коли противник одягає піксель і намагається просочуватися в наші тилові сполучення, для того, щоб сіяти в тилах хаос і вносити такий дисбаланс максимальний, наскільки це є можливим. Але так чи інакше, тактика нам відома. Тому таких випадків стає все менше і менше”, – сказав Федоренко.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ  повідомляли, що росіяни, частина яких була перевдягнута у форму ЗСУ, намагалися в чотири хвилі прорвати оборону на Куп’янському напрямку. Однак, де саме – не уточнювали.

Читайте також: Коваленко: РФ прорвалася до Куп’янська, бо «дехто дещо недогледів»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 10:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останній рік противник все частіше почав надягати форму ЗСУ для того, щоб сіяти хаос у тилах, пояснив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.".