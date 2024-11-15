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Враг наступал около Глубокого и Волчанка, еще 11 боев было на Купянщине – ГШ

Украина 08:12   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг наступал около Глубокого и Волчанка, еще 11 боев было на Купянщине – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке за 15 ноября в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты четыре раза безуспешно атаковали в районе Глубокого и Волчанска. 

На Купянском направлении россияне пытались наступать 11 раз.

«Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленой Рощи, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой», – написали в Генштабе.

Также под вражеский авиаудар попало Слатино.

По всей линии фронта в Украине зафиксировали 144 боевых столкновения. Потери оккупантов, по данным ГШ, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 15 ноября в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты четыре раза безуспешно атаковали в районе Глубокого и Волчанска. ".