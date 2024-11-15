Враг наступал около Глубокого и Волчанка, еще 11 боев было на Купянщине – ГШ

В утренней сводке за 15 ноября в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты четыре раза безуспешно атаковали в районе Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении россияне пытались наступать 11 раз.

«Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленой Рощи, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой», – написали в Генштабе.

Также под вражеский авиаудар попало Слатино.

По всей линии фронта в Украине зафиксировали 144 боевых столкновения. Потери оккупантов, по данным ГШ, таковы: