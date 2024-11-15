Враг наступал около Глубокого и Волчанка, еще 11 боев было на Купянщине – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке за 15 ноября в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты четыре раза безуспешно атаковали в районе Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении россияне пытались наступать 11 раз.
«Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленой Рощи, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой», – написали в Генштабе.
Также под вражеский авиаудар попало Слатино.
По всей линии фронта в Украине зафиксировали 144 боевых столкновения. Потери оккупантов, по данным ГШ, таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, генштаб, наступ, наступление, оккупанты, окупанти;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 08:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 15 ноября в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты четыре раза безуспешно атаковали в районе Глубокого и Волчанска. ".