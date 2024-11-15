Ворог наступав біля Глибокого та Вовчанка, ще 11 боїв було на Куп’янщині – ГШ

У ранковому зведенні за 15 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували, що окупанти чотири рази безрезультатно атакували в районі Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати 11 разів.

“Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової“, – написали в Генштабі.

Також під ворожий авіаудар потрапило Слатине.

По всій лінії фронту в Україні зафіксували 144 бойові зіткнення. Втрати окупантів, за даними ГШ, такі: