Ворог наступав біля Глибокого та Вовчанка, ще 11 боїв було на Куп’янщині – ГШ
У ранковому зведенні за 15 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували, що окупанти чотири рази безрезультатно атакували в районі Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати 11 разів.
“Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової“, – написали в Генштабі.
Також під ворожий авіаудар потрапило Слатине.
По всій лінії фронту в Україні зафіксували 144 бойові зіткнення. Втрати окупантів, за даними ГШ, такі:
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: атаки, генштаб, наступ, окупанти;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 15 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували, що окупанти чотири рази безрезультатно атакували в районі Глибокого та Вовчанська. ".