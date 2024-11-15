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Ворог наступав біля Глибокого та Вовчанка, ще 11 боїв було на Куп’янщині – ГШ

Україна 08:12   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог наступав біля Глибокого та Вовчанка, ще 11 боїв було на Куп’янщині – ГШ

У ранковому зведенні за 15 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували, що окупанти чотири рази безрезультатно атакували в районі Глибокого та Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися наступати 11 разів.

Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової“, – написали в Генштабі.

Також під ворожий авіаудар потрапило Слатине.

По всій лінії фронту в Україні зафіксували 144 бойові зіткнення. Втрати окупантів, за даними ГШ, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 08:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 15 листопада в Генштабі ЗСУ поінформували, що окупанти чотири рази безрезультатно атакували в районі Глибокого та Вовчанська. ".