Девять раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
До сих пор на Купянском направлении идут еще три боя, сообщил Генштаб ВСУ.
Девять штурмов захватчиков отразили наши воины возле Кучеровки, Загрызового, Кругляковки и Колесниковки на Купянском направлении.
На Харьковском направлении сегодня прошли четыре боя. Наши войска отразили атаки врага возле Волчанска и Старицы. Также враг нанес авиаудары семи КАБами по Циркунам, Казачьей Лопани и Волчанску.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 16:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До сих пор на Купянском направлении идут еще три боя, сообщил Генштаб ВСУ.".