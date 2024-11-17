Девять раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб

До сих пор на Купянском направлении идут еще три боя, сообщил Генштаб ВСУ.

Девять штурмов захватчиков отразили наши воины возле Кучеровки, Загрызового, Кругляковки и Колесниковки на Купянском направлении.

На Харьковском направлении сегодня прошли четыре боя. Наши войска отразили атаки врага возле Волчанска и Старицы. Также враг нанес авиаудары семи КАБами по Циркунам, Казачьей Лопани и Волчанску.