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Девять раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб

Происшествия 16:55   17.11.2024
Оксана Якушко
Девять раз штурмовали россияне позиции ВСУ на Купянском направлении – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

До сих пор на Купянском направлении идут еще три боя, сообщил Генштаб ВСУ.

Девять штурмов захватчиков отразили наши воины возле Кучеровки, Загрызового, Кругляковки и Колесниковки на Купянском направлении.

На Харьковском направлении сегодня прошли четыре боя. Наши войска отразили атаки врага возле Волчанска и Старицы. Также враг нанес авиаудары семи КАБами по Циркунам, Казачьей Лопани и Волчанску.

Читайте также: 16 раз россияне атаковали на Купянском и Харьковском направлениях – ГШ ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 16:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До сих пор на Купянском направлении идут еще три боя, сообщил Генштаб ВСУ.".