Дев’ять разів атакували росіяни позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб

Досі на Куп’янському напрямі тривають ще три бої, повідомив Генштаб ЗСУ.

Дев’ять штурмів загарбників відбили наші воїни біля Кучерівки, Загризового, Кругляківки та Колісниківки на Куп’янському напрямку.

На Харківському напрямку сьогодні відбулися чотири бої. Наші війська відбили атаки ворога біля Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав авіаударів сьома КАБами по Циркунах, Козачій Лопані та Вовчанську.