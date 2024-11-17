Дев’ять разів атакували росіяни позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Досі на Куп’янському напрямі тривають ще три бої, повідомив Генштаб ЗСУ.
Дев’ять штурмів загарбників відбили наші воїни біля Кучерівки, Загризового, Кругляківки та Колісниківки на Куп’янському напрямку.
На Харківському напрямку сьогодні відбулися чотири бої. Наші війська відбили атаки ворога біля Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав авіаударів сьома КАБами по Циркунах, Козачій Лопані та Вовчанську.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 16:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Досі на Куп’янському напрямі тривають ще три бої, повідомив Генштаб ЗСУ.".