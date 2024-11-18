Двое раненых – россияне из FPV-дронов ударили по селу на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Около 16:00 россияне обстреляли село Токаревка Харьковского района, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«В результате удара получил травмы 52-летний мужчина. Пострадавшего с взрывным повреждением грудной клетки доставили в медучреждение. Кроме мужчины также осколочные ранения получила 59-летняя женщина. Пока ей оказывают помощь в Дергачевской центральной больнице», — рассказал Задоренко.
По предварительной информации, россияне ударили по жителям Токаревки и Гоптовки из FPV-дронов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, поранений, россияне, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:00 россияне обстреляли село Токаревка Харьковского района, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".