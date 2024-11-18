Двоє поранених – росіяни з FPV-дронів вдарили по селам на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Близько 16.00 росіяни обстріляли село Токарівка Харківського району, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.
«Внаслідок удару зазнав травм 52-річний чоловік. Потерпілого з вибуховим пошкодженням грудної клітини доставили до медзакладу. Окрім чоловіка також уламкових поранень зазнала 59-річна жінка. Наразі їй надають допомогу у Дергачівській центральній лікарні», – розповів Задоренко.
За попередньою інформацією, росіяни вдарили по мешканцям Токарівки та Гоптівки з FPV-дронів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, поранений, росіяни, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16.00 росіяни обстріляли село Токарівка Харківського району, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.".