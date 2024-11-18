Двоє поранених – росіяни з FPV-дронів вдарили по селам на Харківщині

Близько 16.00 росіяни обстріляли село Токарівка Харківського району, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко.

«Внаслідок удару зазнав травм 52-річний чоловік. Потерпілого з вибуховим пошкодженням грудної клітини доставили до медзакладу. Окрім чоловіка також уламкових поранень зазнала 59-річна жінка. Наразі їй надають допомогу у Дергачівській центральній лікарні», – розповів Задоренко.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по мешканцям Токарівки та Гоптівки з FPV-дронів.