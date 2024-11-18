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Ночью мороз, утром – туман. Какой будет погода 19 ноября в Харькове и области

Погода 20:30   18.11.2024
Оксана Якушко
Ночью мороз, утром – туман. Какой будет погода 19 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 19 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1° мороза ❄️ до 4° тепла, днем ​​2 — 7° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​5 — 7° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 19 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".