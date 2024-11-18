Ночью мороз, утром – туман. Какой будет погода 19 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды по Харьковской области на завтра, 19 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью от 1° мороза ❄️ до 4° тепла, днем ​​2 — 7° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​5 — 7° тепла.