Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 19 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 19 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 5 – 7° тепла.