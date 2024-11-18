Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 19 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 19 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.
По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 5 – 7° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 20:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 19 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".