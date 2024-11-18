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Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 19 листопада у Харкові та області

Погода 20:30   18.11.2024
Оксана Якушко
Вночі мороз, зранку туман. Якою буде погода 19 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 19 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 5 – 7° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 20:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди по Харківській області на завтра, 19 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".