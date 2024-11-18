Один удар дрона – минус пять оккупантов. Работа ВСУ на севере Харьковщины
Фото: 5-я Слобожанская брига НГУ
Видео ликвидации российских пехотинцев на севере Харьковщины опубликовала 5-я Слобожанская бригада НГУ.
Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ
На Харьковском направлении наши побратимы из 57 омпбр во время проведения воздушной разведки обнаружили месторасположение противника. Наблюдение за локацией подтвердило скопление пехоты», – написали нацгвардейцы.
Благодаря точному удару дрона Heavy Shot удалось уничтожить пять военных РФ, уточнили в НГУ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, дрони, дроны, нацгварция, НГУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 09:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео ликвидации российских пехотинцев на севере Харьковщины опубликовала 5-я Слобожанская бригада НГУ.".