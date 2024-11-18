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Один удар дрона – минус пять оккупантов. Работа ВСУ на севере Харьковщины

Украина 09:16   18.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Один удар дрона – минус пять оккупантов. Работа ВСУ на севере Харьковщины Фото: 5-я Слобожанская брига НГУ

Видео ликвидации российских пехотинцев на севере Харьковщины опубликовала 5-я Слобожанская бригада НГУ.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

На Харьковском направлении наши побратимы из 57 омпбр во время проведения воздушной разведки обнаружили месторасположение противника. Наблюдение за локацией подтвердило скопление пехоты», – написали нацгвардейцы.

Благодаря точному удару дрона Heavy Shot удалось уничтожить пять военных РФ, уточнили в НГУ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 09:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео ликвидации российских пехотинцев на севере Харьковщины опубликовала 5-я Слобожанская бригада НГУ.".