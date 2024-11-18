Один удар дрона – минус пять оккупантов. Работа ВСУ на севере Харьковщины

Видео ликвидации российских пехотинцев на севере Харьковщины опубликовала 5-я Слобожанская бригада НГУ.

Видео: 5-я Слобожанская бригада НГУ

На Харьковском направлении наши побратимы из 57 омпбр во время проведения воздушной разведки обнаружили месторасположение противника. Наблюдение за локацией подтвердило скопление пехоты», – написали нацгвардейцы.

Благодаря точному удару дрона Heavy Shot удалось уничтожить пять военных РФ, уточнили в НГУ.

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