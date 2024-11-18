Один удар дрону – мінус п’ять окупантів. Робота ЗСУ на півночі Харківщини
Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ
Відео ліквідації російських піхотинців на півночі Харківщини опублікувала 5-а Слобожанська бригада НГУ.
Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ
“На Харківському напрямку наші побратими з 57 омпбр під час проведення повітряної розвідки виявили місце розташування противника. Спостереження за локацією підтвердило скупчення піхоти“, – написали нацгвардійці.
Завдяки точному удару дрона Heavy Shot вдалося знищити п’ять військових РФ, уточнили у НГУ.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: 5-я слобожанская бригада нгу, дрони, нацгварция, НГУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 09:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ліквідації російських піхотинців на півночі Харківщини опублікувала 5-та Слобожанська бригада НГУ.".