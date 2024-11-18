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Один удар дрону – мінус п’ять окупантів. Робота ЗСУ на півночі Харківщини

Україна 09:16   18.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Один удар дрону – мінус п’ять окупантів. Робота ЗСУ на півночі Харківщини Фото: 5-а Слобожанська бригада НГУ

Відео ліквідації російських піхотинців на півночі Харківщини опублікувала 5-а Слобожанська бригада НГУ.

Відео: 5-а Слобожанська бригада НГУ

На Харківському напрямку наші побратими з 57 омпбр під час проведення повітряної розвідки виявили місце розташування противника. Спостереження за локацією підтвердило скупчення піхоти“, – написали нацгвардійці.

Завдяки точному удару дрона Heavy Shot вдалося знищити п’ять військових РФ, уточнили у НГУ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 09:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ліквідації російських піхотинців на півночі Харківщини опублікувала 5-та Слобожанська бригада НГУ.".