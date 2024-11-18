Почасовые отключения света начали действовать на Харьковщине
На данный момент почасовые отключения электроэнергии ввели в Златопольской громаде, проинформировал ее глава Николай Бакшеев.
«Как сообщили представители Первомайского РЭС, в настоящее время в громаде введен график почасовых отключений электроэнергии, света не будет ориентировочно в течение 3-х часов, а в случае аварийной ситуации — при необходимости», – написал Бакшеев.
Он также отметил, что решения на счет отключений света на Харьковщине остается за «Харьковоблэнерго», городские власти лишь сообщают о возможном отсутствии электроэнергии.
Напомним, накануне в «Укрэнерго» заявили, что 18 ноября с 06:00 до 22:00 по всей Украине свет будут давать в несколько очередей. А ранее в АО «Харьковоблэнерго» опубликовали новый график отключения электроэнергии на Харьковщине. Свой адрес можно найти по ссылке.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отключения света, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 08:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент почасовые отключения электроэнергии ввели в Златопольской громаде, проинформировал ее глава Николай Бакшеев.".