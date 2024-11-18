Погодинні відключення світла почали діяти на Харківщині

Наразі погодинні відключення електроенергії запровадили у Златопільській громаді, поінформував її голова Микола Бакшеєв.

“Як повідомили представники Первомайського РЕМ, наразі в громаді введено графік погодинних відключень електроенергії, світла не буде орієнтовно впродовж 3-х годин, а в разі аварійної ситуації – за потреби“, – написав Бакшеєв.

Він також зазначив, що рішення щодо відключень світла на Харківщині залишається за “Харковобленерго”, міська влада лише повідомляє про можливу відсутність електроенергії.

Нагадаємо, напередодні в “Укренерго” заявили, що 18 листопада з 06:00 до 22:00 по всій Україні світло даватимуть у кілька черг. А раніше в АТ “Харківобленерго” опублікували новий графік відключення електроенергії на Харківщині. Свою адресу можна знайти за посиланням.