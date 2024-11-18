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Погодинні відключення світла почали діяти на Харківщині

Суспільство 08:01   18.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Погодинні відключення світла почали діяти на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Наразі погодинні відключення електроенергії запровадили у Златопільській громаді, поінформував її голова Микола Бакшеєв.

Як повідомили представники Первомайського РЕМ, наразі в громаді введено графік погодинних відключень електроенергії, світла не буде орієнтовно впродовж 3-х годин, а в разі аварійної ситуації – за потреби“, – написав Бакшеєв.

Він також зазначив, що рішення щодо відключень світла на Харківщині залишається за “Харковобленерго”, міська влада лише повідомляє про можливу відсутність електроенергії.

Нагадаємо, напередодні в “Укренерго” заявили, що 18 листопада з 06:00 до 22:00 по всій Україні світло даватимуть у кілька черг. А раніше в АТ “Харківобленерго” опублікували новий графік відключення електроенергії на Харківщині. Свою адресу можна знайти за посиланням.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 08:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі погодинні відключення електроенергії запровадили у Златопільській громаді, поінформував її голова Микола Бакшеєв.".