Погодинні відключення світла почали діяти на Харківщині
Наразі погодинні відключення електроенергії запровадили у Златопільській громаді, поінформував її голова Микола Бакшеєв.
“Як повідомили представники Первомайського РЕМ, наразі в громаді введено графік погодинних відключень електроенергії, світла не буде орієнтовно впродовж 3-х годин, а в разі аварійної ситуації – за потреби“, – написав Бакшеєв.
Він також зазначив, що рішення щодо відключень світла на Харківщині залишається за “Харковобленерго”, міська влада лише повідомляє про можливу відсутність електроенергії.
Нагадаємо, напередодні в “Укренерго” заявили, що 18 листопада з 06:00 до 22:00 по всій Україні світло даватимуть у кілька черг. А раніше в АТ “Харківобленерго” опублікували новий графік відключення електроенергії на Харківщині. Свою адресу можна знайти за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 08:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі погодинні відключення електроенергії запровадили у Златопільській громаді, поінформував її голова Микола Бакшеєв.".