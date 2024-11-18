Завтра с 8 до 22 часов свет будут выключать по графику в Харьковской области
cek.dp.ua
Завтра, 19 ноября, в Харьковской области применят график почасовых отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго».
«Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваша улица, вы можете узнать об этом в прикрепленном сообщении нашего Телеграмм-канала. В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины ГПО действует с 00:00 до 22:00», — отметили в «Харьковоблэнерго».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключение света, отключение электричества, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 22:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 19 ноября, в Харьковской области применят график почасовых отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго».".