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Завтра с 8 до 22 часов свет будут выключать по графику в Харьковской области

Общество 22:25   18.11.2024
Оксана Якушко
Завтра с 8 до 22 часов свет будут выключать по графику в Харьковской области cek.dp.ua

Завтра, 19 ноября, в Харьковской области применят график почасовых отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваша улица, вы можете узнать об этом в прикрепленном сообщении нашего Телеграмм-канала. В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины ГПО действует с 00:00 до 22:00», — отметили в «Харьковоблэнерго».

Фото: Харківобленерго

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 22:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 19 ноября, в Харьковской области применят график почасовых отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго».".