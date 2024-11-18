Завтра с 8 до 22 часов свет будут выключать по графику в Харьковской области

Завтра, 19 ноября, в Харьковской области применят график почасовых отключений, сообщили в «Харьковоблэнерго».

«Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваша улица, вы можете узнать об этом в прикрепленном сообщении нашего Телеграмм-канала. В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергетической системе Украины ГПО действует с 00:00 до 22:00», — отметили в «Харьковоблэнерго».