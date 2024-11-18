Завтра з 8 до 22 години світло вимикатимуть за графіком на Харківщині
Завтра, 19 листопада, у Харківській області застосують графік погодинних відключень, повідомили у «Харківобленерго».
«Якщо ви не знаєте, до якої групи належить ваша вулиця, ви можете про це дізнатися у прикріпленому повідомленні нашого Телеграм-каналу. У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергетичній системі України ГПВ діє з 00:00 до 22:00», – зазначили в «Харківобленерго».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключение света, отключение электричества, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 22:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 19 листопада, у Харківській області застосують графік погодинних відключень, повідомили у «Харківобленерго».".