Завтра з 8 до 22 години світло вимикатимуть за графіком на Харківщині

Завтра, 19 листопада, у Харківській області застосують графік погодинних відключень, повідомили у «Харківобленерго».

«Якщо ви не знаєте, до якої групи належить ваша вулиця, ви можете про це дізнатися у прикріпленому повідомленні нашого Телеграм-каналу. У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергетичній системі України ГПВ діє з 00:00 до 22:00», – зазначили в «Харківобленерго».