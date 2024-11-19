95 детей погибли на Харьковщине за 1000 дней войны – прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре сообщили печальную статистику 1000 дней полномасштабной войны РФ против Украины.

По данным правоохранителей, в регионе уже погибли 2767 человек, из них 95 — дети. Получили ранения 5821 человек, в том числе 449 детей.

Кроме этого, в результате агрессии РФ на Харьковщине разрушены полностью или частично более 70 тысяч объектов, из которых более 35 тысяч — жилые дома, более 7 тысяч — это многоэтажки, более 860 — здания общественного досуга, образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.

Совершено более 25,5 тысячи военных преступлений, информируют в прокуратуре. По этим фактам сообщено о подозрении 120 лицам, из них: 80 военных РФ, двое – наемники ПВК, 27 – участники незаконных вооруженных формирований «Л/ДНР», 10 украинцев и один гражданин РФ. В суд по фактам нарушения законов и обычаев войны направлены обвинительные акты в отношении 79 человек. Вынесено девять приговоров и осуждены 14 человек.

«Также прокурорами осуществляется процессуальное руководство по фактам совершения более полутора тысяч преступлений против основ национальной безопасности. За время полномасштабной войны о подозрении уже сообщено 1508 лицам, в том числе 1044 — за осуществление коллаборационистской деятельности, 248 — за государственную измену, 66 пособникам государству-агрессору и 68 «корректировщикам огня». В суд переданы обвинительные акты в отношении 1072 человек. Признаны виновными и осуждены 598 человек», — добавили правоохранители.