95 дітей загинули на Харківщині за 1000 днів війни – прокуратура
У Харківській обласній прокуратурі повідомили сумну статистику 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України.
За даними правоохоронців, в регіоні вже загинули 2767 людей, з них 95 – діти. Отримала поранення 5821 людина, у тому числі 449 дітей.
Крім цього, внаслідок агресії РФ на Харківщині зруйновані повністю або частково понад 70 тисяч об’єктів, з яких понад 35 тисяч – житлові будинки, понад 7 тисяч – це багатоповерхівки, більше ніж 860 – будівлі громадського дозвілля, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту тощо.
Скоєно понад 25,5 тисяч воєнних злочинів, інформують у прокуратурі. За цими фактами повідомлено про підозру 120 особам, з них: 80 військові РФ, 2 – найманці ПВК, 27 – учасники незаконних збройних формувань «Л/ДНР», 10 українцям та одному громадянину РФ. До суду за фактами порушення законів та звичаїв війни направлені обвинувальні акти стосовно 79 осіб. Винесено дев’ять вироків та засуджені 14 людей.
«Також прокурорами здійснюється процесуальне керівництво за фактами скоєння у понад півтори тисячі злочинів проти основ національної безпеки. За час повномасштабної війни про підозру вже повідомлено 1508 особам, у тому числі 1044 – за здійснення колабораційної діяльності, 248 – за державну зраду, 66 пособникам державі-агресорці та 68 «коригувальникам вогню». До суду передано обвинувальні акти стосовно 1072 осіб. Визнано винними та засуджено 598 осіб», – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили сумну статистику 1000 днів повномасштабної війни РФ проти України.".