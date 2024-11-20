Цена пересечения границы 13 тысяч $: мужчину подозревают в помощи уклонистам

По версии следствия, подозреваемый подыскивал обеспеченных мужчин призывного возраста, которые хотят уклониться от службы, среди своих знакомых. Цена вопроса – 13400 долларов.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, фигурант инструктировал, как необходимо действовать для успешного побега из страны, а также – за границей.

«Отправка групп «уклонистов» осуществлялась в Харькове и поселке Солоницевка Дергачевской громады Харьковского района, которые в дальнейшем следовали в Винницкую область, а оттуда через государственную границу на территорию Республики Молдова», – добавили правоохранители.

На данный момент мужчина уже получил подозрение, также суд избрал меру пресечения – фигурант отправился в СИЗО.