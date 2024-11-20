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Ціна перетину кордону 13 тисяч $: чоловіка підозрюють у допомозі ухилистам

Події 12:34   20.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ціна перетину кордону 13 тисяч $: чоловіка підозрюють у допомозі ухилистам

За версією слідства, підозрюваний підшукував забезпечених чоловіків призовного віку, які хочуть ухилитися від служби, серед своїх знайомих. Ціна питання – 13400 доларів.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, фігурант інструктував, як необхідно діяти для успішної втечі з країни, а також – за кордоном.

Відправлення груп “ухилянтів” здійснювалася в Харкові та селищі Солоницівка Дергачівської громади Харківського району, які надалі прямували у Вінницьку область, а звідти через державний кордон на територію Республіки Молдова“, – додали правоохоронці.

Наразі чоловік уже отримав підозру, також суд обрав йому запобіжний захід – фігурант вирушив до СІЗО.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За версією слідства, підозрюваний підшукував забезпечених чоловіків призовного віку, які хочуть ухилитися від служби, серед своїх знайомих. Ціна питання – 13400 доларів.".