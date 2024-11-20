Ціна перетину кордону 13 тисяч $: чоловіка підозрюють у допомозі ухилистам

За версією слідства, підозрюваний підшукував забезпечених чоловіків призовного віку, які хочуть ухилитися від служби, серед своїх знайомих. Ціна питання – 13400 доларів.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, фігурант інструктував, як необхідно діяти для успішної втечі з країни, а також – за кордоном.

“Відправлення груп “ухилянтів” здійснювалася в Харкові та селищі Солоницівка Дергачівської громади Харківського району, які надалі прямували у Вінницьку область, а звідти через державний кордон на територію Республіки Молдова“, – додали правоохоронці.

Наразі чоловік уже отримав підозру, також суд обрав йому запобіжний захід – фігурант вирушив до СІЗО.